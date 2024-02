Concert GRIFE (Punk) à Vendôme Vendôme, jeudi 4 avril 2024.

Figures Libres change de lieu pour ce concert et s’installe au Loup Perché. Nouveau lieu vendômois pour passer un bon moment : boire un verre, jouer à des jeux, grignoter le tout dans une ambiance chaleureuse !

Concert GRIFE (Punk) à Vendôme. « GRIFE c’est un duo féministe, émeutier et DIY, en face à face : des riffs rock, des mélodies inspirées de la tradition orale et populaire, une poésie en français chantée sur des rythmes invitant à s’ensauvager. Un mélange punk et explosif qui peuple la scène derrière des instruments rauques survolés par des voix qui s’empuissancent, résonnent comme des ruines de cathédrales, des corps-canifs qui se jettent dans le vide. » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 19:30:00

fin : 2024-04-04

55B Faubourg Chartrain

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

