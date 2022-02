Concert gratuit – Yass Body Théâtre Pierre de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Théâtre Pierre de Roubaix, le vendredi 4 mars à 20:30

Musique corporelle, solos stratocasterriens et voix solaire chantée en plusieurs langues, Yass Body déploie le funk ambitieux enfoui dans sa boîte de Pandore. Musicien au parcours riche (Psykokondriak, Meurville, Gary Lucas…), c’est en trio, accompagné par Guillaume Nayee et Roch Deroubaix qu’il chante les récits palpitants de ses voyages, animé d’une passion instoppable, dans un tourbillon de riffs appelant irresitiblement à la danse. **Après le concert, venez avec les artistes échanger autour d’un verre (payant).**

Concert gratuit proposé une fois par mois par la Ville de Roubaix. Théâtre Pierre de Roubaix 78 Boulevard de Belfort, Roubaix Roubaix Nord

2022-03-04T20:30:00 2022-03-04T22:00:00

