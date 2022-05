Concert gratuit : The’O City Vipers Saint-Seurin-de-Cursac Saint-Seurin-de-Cursac Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Seurin-de-Cursac

Concert gratuit : The’O City Vipers Saint-Seurin-de-Cursac, 4 juin 2022, Saint-Seurin-de-Cursac. Concert gratuit : The’O City Vipers Saint-Seurin-de-Cursac

2022-06-04 – 2022-06-04

Saint-Seurin-de-Cursac Gironde Saint-Seurin-de-Cursac La municipalité propose un concert dans le cadre des Scènes d’été 2022, le samedi 4 juin 2022 avec le groupe The’O City Vipers. La municipalité propose un concert dans le cadre des Scènes d’été 2022, le samedi 4 juin 2022 avec le groupe The’O City Vipers. +33 5 57 42 93 71 La municipalité propose un concert dans le cadre des Scènes d’été 2022, le samedi 4 juin 2022 avec le groupe The’O City Vipers. CANVA VD

Saint-Seurin-de-Cursac

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Seurin-de-Cursac Autres Lieu Saint-Seurin-de-Cursac Adresse Ville Saint-Seurin-de-Cursac lieuville Saint-Seurin-de-Cursac Departement Gironde

Saint-Seurin-de-Cursac Saint-Seurin-de-Cursac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-seurin-de-cursac/

Concert gratuit : The’O City Vipers Saint-Seurin-de-Cursac 2022-06-04 was last modified: by Concert gratuit : The’O City Vipers Saint-Seurin-de-Cursac Saint-Seurin-de-Cursac 4 juin 2022 Gironde Saint-Seurin-de-Cursac

Saint-Seurin-de-Cursac Gironde