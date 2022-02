Concert gratuit – Swing Gum Théâtre Pierre de Roubaix, 6 mai 2022, Roubaix.

Concert gratuit – Swing Gum

Théâtre Pierre de Roubaix, le vendredi 6 mai à 20:30

Swin Gum revisite les standards de la chanson française et des variétés internationales à la sauce swing manouche. On chante la marine dans le port d’Amsterdam en passant par Belleville et ses triplettes, et on vient se ressourcer rua Madureira. Un vrai voyage en musique et dans la bonne humeur ! **Après le concert, venez avec les artistes échanger autour d’un verre (payant).**

Gratuit

Concert gratuit proposé une fois par mois par la Ville de Roubaix.

Théâtre Pierre de Roubaix 78 Boulevard de Belfort, Roubaix Roubaix Nord



