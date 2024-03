Concert gratuit Mismoya Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux, samedi 23 mars 2024.

Concert gratuit Mismoya Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux Lot-et-Garonne

Style Chanson française, folk.

Né de la rencontre de deux univers un soir d’été autour d’une guitare, MISMOYA est un duo de reprises de variété française et internationale en acoustique. Un duo chic, choc et glam qui revisite avec sa propre signature des chansons que vous connaissez déjà, qui ont souvent accompagné des moments forts de votre vie. Mais un nouveau jour se lève sur des mots et des mélodies à redécouvrir, ailleurs et autrement. Laissez vous transporter dans une ambiance de vacances et de sable chaud. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Route de Mont-de-Marsan Casino

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert gratuit Mismoya Casteljaloux a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Coteaux et Landes de Gascogne