Théâtre Pierre de Roubaix, le vendredi 8 avril à 20:30

Autodidacte et ambitieux, Maxime chante seul et s’accompagne à la guitare, au synthé et au MAO. Avec pour objectif de sans cesse vouloir se perfectionner, il crée des projets en collaboration avec d’autres artistes et créatifs de tous horizons. **Après le concert, venez avec les artistes échanger autour d’un verre (payant).**

Gratuit

Concert gratuit proposé une fois par mois par la Ville de Roubaix. Théâtre Pierre de Roubaix 78 Boulevard de Belfort, Roubaix Roubaix Nord

2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T22:00:00

