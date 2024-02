Concert gratuit « Lily Avaz » Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux, samedi 24 février 2024.

Concert gratuit « Lily Avaz »

Style Standards français et latino

Éric Duong, musicien professionnel, et Julie Vincent, chanteuse, forme le duo Lily Avaz . Une touche de sensualité, un soupçon de notes bien ajustées ; voyagez au gré de leur répertoire de chansons françaises gaies, dansantes, entraînantes et élégantes !

Ils reprennent, en guitare et chant, les plus grands classiques, français et latino, façon … Lily Avaz ! EUR.

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24

Route de Mont-de-Marsan Casino

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

