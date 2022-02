Concert gratuit • LES TI’POTS Café associatif la Coccinelle Allègre Catégories d’évènement: Allègre

Haute-Loire

Concert gratuit • LES TI’POTS Café associatif la Coccinelle, 19 février 2022, Allègre. Concert gratuit • LES TI’POTS

Café associatif la Coccinelle, le samedi 19 février à 20:00

Le café associatif de l’espace **la Coccinelle** vous invite à passer une soirée inédite animée par le groupe local **Les Ti’Pots**. Une excellente soirée en perspective à ne manquer sous aucun prétexte ! Des rumeurs affirment que la Coccinelle vous y proposera aussi des bugnes. Que demander de mieux ?

• sans réservation • entrée gratuite •

Concert des Ti’Pots à Allègre Café associatif la Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T20:00:00 2022-02-19T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Allègre, Haute-Loire Autres Lieu Café associatif la Coccinelle Adresse 8 rue Notre Dame de l'Oratoire Ville Allègre lieuville Café associatif la Coccinelle Allègre Departement Haute-Loire

Café associatif la Coccinelle Allègre Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allegre/

Concert gratuit • LES TI’POTS Café associatif la Coccinelle 2022-02-19 was last modified: by Concert gratuit • LES TI’POTS Café associatif la Coccinelle Café associatif la Coccinelle 19 février 2022 Allègre Café associatif la Coccinelle Allègre

Allègre Haute-Loire