Concert gratuit « June soul’s » Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux, samedi 10 février 2024.

Style Pop, folk

June Souls est un duo aux influences pop-folk qui reprend les meilleurs standards des années 80 aux hits modernes ! Une guitare acoustique, des percussions et deux voix pour vous faire revivre les plus grands tubes qui ont marqué l’histoire de la musique. June Souls vous propose un voyage musical à travers le temps de 2h à 2h30 reprenant les plus grands tubes des années 80 à nos jours, le tout parsemé de compositions pour vous faire voyager dans leur univers musical pop-folk. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10

Route de Mont-de-Marsan Casino

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

