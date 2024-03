Concert gratuit Jewels. Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux, samedi 9 mars 2024.

Concert gratuit Jewels. Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux Lot-et-Garonne

Style Pop, Jazz, Soul

Artiste à la générosité explosive, Juliane mélange les genres par sa voix suave de caractère. Ses expériences TV (Nouvelle Star, NPLP, Les Voix de la chance…) et ses vingt années dans de multiples formations lui confèrent une identité artistique détonante. Un savant mélange au service de covers internationales, pop, jazz & soul. Naturellement chaleureuse, son sens de la scène crée un lien qui se veut authentique, sincère et délicat naviguant entre énergie, émotion et humour EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

Route de Mont-de-Marsan Casino

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

