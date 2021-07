Dijon Opéra de Dijon - Auditorium Côte-d'Or, Dijon Concert gratuit : Florilège de Claudio Monteverdi à Jean-Philippe Rameau Opéra de Dijon – Auditorium Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Concert gratuit : Florilège de Claudio Monteverdi à Jean-Philippe Rameau Opéra de Dijon – Auditorium, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Dijon. Concert gratuit : Florilège de Claudio Monteverdi à Jean-Philippe Rameau

Opéra de Dijon – Auditorium, le dimanche 19 septembre à 17:00

De la Castille à la Calabre, de Mantoue à Vienne, de Rome à Paris, c’est l’album de voyage du Baroque européen que feuillette la Cappella Mediterranea emmenée par Leonardo García Alarcón.

Sur réservation

Un voyage autour de la musique baroque européenne. Opéra de Dijon – Auditorium Place Jean Bouhey 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Étiquettes évènement : Autres Lieu Opéra de Dijon - Auditorium Adresse Place Jean Bouhey 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Opéra de Dijon - Auditorium Dijon