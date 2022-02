Concert gratuit Edith Piaf : « Une insatiable quête d’aimer », par Frédéric Lamantia, Michel Visse, Marco Balsamo, Elena Jou Mairie place du Dr Lazare Goujon 69100 Villeurbanne, 14 février 2022, Villeurbanne.

De la rue, où débute la carrière de la « Môme Piaf » jusqu’aux plus grandes scènes du monde, sa voix si particulière fait vibrer en chacun de nous une profonde émotion, tant elle a su chanter, avec justesse, passion et générosité, des scènes de la vie de tous les jours où se mêlent les sentiments. Lumineuse dans sa carrière, elle a été bien malheureuse dans sa vie personnelle, cherchant un amour à sa démesure. À l’occasion de la Saint Valentin et dans le cadre de Villeurbanne Capitale Française de la Culture 2022, une reprise de ses plus grand succès (Mon manège à moi, la vie en rose, l’hymne à l’amour, les 3 cloches, je ne regrette rien…) associera aux transcriptions originales pour orgue la batterie de Michel Visse, le ténor Marco Balsamo et Elena Jou, NSDD. FRÉDÉRIC LAMANTIA Docteur en géographie culturelle, maître de conférences à l’Université Catholique de Lyon, professeur associé à l’Université Lyon 2 (UFR Temps & Territoires – département tourisme. Directeur pédagogique du Master franco-géorgien « Tourisme Culturel »), co-titulaire pendant 4 ans de l’orgue de l’église St-Augustin de Lyon, organiste à l’hôtel de ville de Villeurbanne et titulaire de l’orgue du Grand temple protestant de Lyon, concertiste. Pour plus d’informations, consulter le site flamantia.org et/ou la page Facebook. MICHEL VISSE, percussionniste soliste honoraire de l’orchestre national de Lyon Il a obtenu le premier prix du conservatoire national supérieur de Paris en classe de percussion, après un premier prix de trompette à Reims. Pédagogue, il a été régulièrement sollicité comme membre de jury pour les conservatoires supérieurs de Paris et Lyon ainsi que dans les conservatoires de régions. Il a été enseignant au forum des percussions actuelles pendant vingt ans au côté des plus grands percussionnistes et batteurs du monde (Peter Erskin, Alex Acuna, Franc Aghulon, André Ceccarelli…) Enfin, sa carrière est étroitement liée à l’Orchestre National de Lyon dont il a été percussionniste soliste et qu’il a quitté à l’été 2015 après presque 4 décennies d’aventure orchestrale en France et à travers le monde. Depuis, il continue à se produire, notamment en duo avec Frédéric Lamantia autour de répertoires variés, mêlant batterie et orgue autour de transcriptions originales de musiques folkloriques et d’œuvres du patrimoine de la chanson francophone. MARCO BALSAMO, ténor. Après des études musicales au CNR de Lyon puis en perfectionnement au CNR de Nice, il étudie sa technique avec la Soprano Agnès Chauvot et le Ténor Jean Capocci. De 2005 à 2013, il intègre la compagnie Trabucco « ARC EN CIEL PRODUCTION » avec laquelle il participera à de nombreux spectacles d’opérettes et de comédies musicales, se produisant dans des théâtres français prestigieux (Théâtre de Sébastopol de Lille, Théâtre Edith Piaf de Bernay…). Il a enregistré de nombreux disques et se produit régulièrement avec Frédéric Lamantia lors de concerts originaux à travers la France et à l’étranger sur des programmes de chansons Françaises, italiennes et opérettes arrangées pour chant et orgue. Actuellement, il donne des concerts d’opérettes dans des maisons médicalisées, des concerts de BEL CANTO chant/guitare sur des bateaux de croisières, des concerts à thèmes dans les casinos, cabarets et s’investit dans l’enseignement et l’art du chant. ELENA JOU ; NSDD. Elena Jou a 18 ans et fait partie depuis 2020 du groupe « les nouvelles stars de demain, mais aussi de Bernard Di Sotto Productions qui est devenu son manager Officiel. Grâce aux partenaires comme le Label Revel Music Bernard Clapot ou Jean Michel Bartniki et Stéphane Clos, elle a pu enregistrer 6 titres de compositions. Elle travaille également avec le Studio Tony Balsamo. Son dernier titre « Si je chante » est un hommage à Edith Piaf ; le clip est visible sur sa chaine Youtube. Le 8 avril elle sera en 1ère partie des « Goguettes » à St Chamond et le lendemain elle chantera lors d’un concert Hommage à Edith Piaf à St Priest.

Deuxième concert d’orgue d’une série de 12 ! Frédéric Lamantia nous transporte dans de multiples univers musicaux, en association avec de nombreux artistes en voix, en percussion…

