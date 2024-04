Concert gratuit du duo Bilongo Le Clos des Fées à Paluel Paluel, samedi 13 avril 2024.

Pour le 5ème et ultime rendez-vous de ses « Début de soirée », programmation musicale initiée au début de l’hiver, le Clos des Fées a convié Bilongo. Samedi 13 avril, 18h30 1

Au répertoire du duo Bilongo, les airs traditionnels sud-américains côtoient aussi bien le tango que la cumbia sud-américaine ou certaines chansons espagnoles revisitées. Dans le voyage dépaysant vers lequel Bilongo entraîne son public, revivent des chansons chères à Claire Marion, chanteuse et contrebassiste. À celles-ci se mêlent les touches d’improvisation du talentueux guitariste Antonin Jouan.

Devant l’impossibilité de chanter tout en jouant, la clarinettiste de formation jeta son dévolu sur d’autres instruments (ukulele, percussions, contrebasse) afin de pouvoir s’exprimer également par le chant. Choix opportun puisqu’hormis Bilongo, Claire Marion fait entendre son beau timbre au sein de multiples formations comme l’Isabo Orchestra (chanson française), le quartet vocal des Lady Birds ou le trio de jazz Strollin. Claire dirige par ailleurs, depuis 15 ans à Dieppe, la chorale de la Colline.

Autre parcours pour Antonin Jouan qui, diplômé du Conservatoire de Rouen, enseigne aujourd’hui la musique et la guitare jazz au sein de plusieurs structures normandes. Parallèlement à Bilongo, on peut l’entendre aussi bien dans des formations de jazz, funk ou rock. Autant d’influences palpables dans son jeu instrumental que dans ses compositions.

Propices à la rencontre, les Débuts de soirée du Clos des Fées accueillent le public, possiblement autour d’un verre, dans une ambiance proche des clubs de jazz. Et comme toujours à Paluel, la gratuité des concerts. Un dernier rendez-vous de cette programmation à ne pas manquer !

Duo Bilongo – Samedi 13 avril – 18h30. Ouverture du bar dès 18h. Spectacle gratuit mais réservation nécessaire. Renseignements sur : www.leclosdesfees-village.fr Hameau de Conteville, 24 chemin des falaises, 76450 Paluel. T. 02 35 99 25 46 – accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

