Concert gratuit du Chœur et de l'Orchestre de l'Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement, 13 juillet 2022

Concert gratuit du Chœur et de l’Orchestre de l’Opéra de Marseille

2 Place Ernest Reyer Parvis de l'Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-07-13 – 2022-07-13

Parvis de l’Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Mercredi 13 juillet à 21h, dans le cadre de la nouvelle édition de l’Eté marseillais organisée par la Ville de Marseille, ne manquez pas le concert gratuit sur le parvis de l’Opéra de Marseille.



Grandes œuvres du répertoire classique et romantique, hommage aux compositeurs du XXe siècle.



Au programme :



Jean-Philippe Rameau – Les Indes Galandes – Danse du grand calumet de la paix

Charles Gounod – Faust – Chœur de la Kermesse

Manuel De Falla – Danse rituelle du feu

Georges Bizet – L’Arlésienne – Ouverture

Giuseppe Verdi – La Traviata – Chœur des bohémiennes et matadors

Maurice Ravel – La Rapsodie espagnole – Malagueña et Feria

Georges Bizet – Carmen – Trio des cartes et La Quadrille

Claude Joseph Rouget de Lisle – La Marseillaise



Direction musicale Néstor Bayona

avec le Chœur et l’Orchestre de l’Opéra de Marseille

Concert gratuit sur le parvis de l’Opéra dans le cadre de »L’été Marseillais »

https://opera.marseille.fr/actualites/ete-marseillais-concert-gratuit-orchestre-et-choeur-de-l-opera

