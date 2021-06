Montélimar Montélimar Drôme, Montélimar Concert gratuit des Ins : Back to the 90’s Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Concert gratuit des Ins : Back to the 90's 2021-07-03 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-03 01:00:00 01:00:00

Montélimar Drôme

Montélimar Drôme Le concert gratuit au stade sera sur le thème des années 90, avec Charly et Lulu, Hermès House Band, Haddaway, Ding Ding Dong



Attention: PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE à partir de 11 ans :

– vaccination

et/ou

+33 6 09 42 46 48 https://www.ideehall.com/



Attention: PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE à partir de 11 ans :

– vaccination

et/ou

– test PCR de moins de 48h

