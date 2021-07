Concert gratuit de l’ensemble baroque Stradivaria Cloître des Ursulines- Pôle culturel des Ursulines, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Château-Gontier.

Concert gratuit de l’ensemble baroque Stradivaria

Cloître des Ursulines- Pôle culturel des Ursulines, le dimanche 18 juillet à 17:30

**Avec un programme spécial « Entre Terre et Mer », la formation de 19 musiciens entend faire découvrir l’univers de la musique baroque aux habitants, le long de la Loire, de ses affluents et du littoral ligérien cet été.** Fondé en 1987 à Nantes, l’ensemble Stradivaria est une formation reconnue de la musique baroque. Jouant sur des instruments anciens, il est célébré dans le monde entier pour son excellence musicale, tant sur disque que sur scène, où il transmet avec fougue sa passion pour le baroque à des spectateurs de tous horizons. **Lors du Festival Loire et Océan, l’ensemble Stradivaria** **interprètera** _**Water Music**_ **de Georg Friedrich Haende**l**, une oeuvre née au bord de la Tamise au XVIIIe siècle d’une grande qualité et accessible à tous.** **En complément, l’ensemble va interpréter des pièces des compositeurs français Jean-Féry Rebel et François Francoeur. Des musiques de danse, très divertissantes, qui devraient séduire toutes les générations.** Ce programme est présenté dans le cadre du Festival Loire et Océan, organisé par la Région des Pays de la Loire. Du printemps jusqu’à la fin de l’été, les Pays de la Loire accueillent une série d’évènements culturels sur la Loire et l’océan. Organisés ou soutenus par la Région, ils sont réunis par un objectif commun : mettre en valeur l’identité maritime et fluviale du territoire. C’est dans ce cadre que la Région organise six concerts de Stradivaria dans des communes au bord du fleuve et de ses affluents ainsi que sur le littoral du 12 au 18 juillet 2021 : Pornic, Ancenis-Saint-Géréon, Les Sables d’Olonne, Noirmoutier, Le Lude et Château-Gontier sur Mayenne. Sous la direction de Daniel Cuiller, 19 musiciens interpréteront un programme « Entre Terre et Mer », d’une durée d’1h15 : – Georg Friedrich Haendel (1685 – 1759), « Water Music » — Suite en fa Majeur – Jean-Féry Rebel (1666 – 1747), « Les Elémens » : La Terre et l’Eau, Le Feu ; L’air, Caprice, Air pour l’Amour – François Francoeur (1698 – 1787), « Simphonies pour le mariage du Comte d’Artois » — Chaconne de Mr Berton

Infos / réservation : Office de Tourisme du Pays de Château-Gontier / 02 43 70 42 74

Concert de l’ensemble Stradivaria donné dans le cadre du Festival Loire et Océan organisé par la Région des Pays de la Loire.

Cloître des Ursulines- Pôle culturel des Ursulines 4 bis Rue Horeau 53200 Château-Gontier sur Mayenne Château-Gontier Mayenne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T17:30:00 2021-07-18T18:45:00