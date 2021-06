Concert gratuit : « Chécy en fête » Stade Robert Vincent,chemin du Port, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Chécy.

Concert gratuit : « Chécy en fête »

Stade Robert Vincent, chemin du Port, le vendredi 2 juillet à 19:00

Concert gratuit : « Chécy en fête » **Chécy fête l’été, la musique et la joie de se retrouver pour une soirée festive ! Une batucada, 2 groupes festifs sur scène, HK et Macadam Crocodile, un cocktail musical explosif pour nous donner envie de danser, danser et danser encore ! Et c’est gratuit !** La ville de Chécy a souhaité offrir gratuitement à tous un moment festif, avec le retour essentiel de la culture et du spectacle vivant. Rendez-vous le 2 juillet prochain dès 19h. Inscrivez-vous, c’est gratuit ! Au programme : Bateria Show, HK et Macadam crocodile —————————————————- ### 19h : ouverture des portes et déambulation de la batucada « Bateria Show » La batucada Bateria Show débutera les festivités en nous transportant au cœur des rythmes ensoleillés des percussions brésiliennes. ### 20h : concert HK Avec son nouvel album “Petite Terre”, HK et ses saltimbanques nous proposent de poursuivre la fête, de prendre place dans leur camionnette nomade, remplie d’instruments venus des quatre coins du monde, de sacs d’utopies en vrac, de poudre étoiles, d’histoires de révoltes et d’espoir pour nous donner envie de danser encore ! [[https://youtu.be/SyBEMRyt6Qg](https://youtu.be/SyBEMRyt6Qg)](https://youtu.be/SyBEMRyt6Qg) ### 22h15 : concert Macadam Crocodile Macadam Crocodile clôturera la soirée avec un live unique survitaminé, à la croisée de la funk des années 70 et la nu-disco actuelle avec un credo : le morceau ne sera jamais joué comme il a été écrit, parce qu’il n’a jamais été écrit ! [[https://youtu.be/GAu1cY3fdZE](https://youtu.be/GAu1cY3fdZE)](https://youtu.be/GAu1cY3fdZE) **Foodtrucks et buvette sur place** ### Infos pratiques Accès / accueil : Suivre le fléchage camping. lieu : Stade Robert Vincent, situé entre le camping de Chécy et la levée. Sur Réservation uniquement : privilégier [[billetterie@checy.fr](mailto:billetterie@checy.fr)](mailto:billetterie@checy.fr) // tél : 02 38 46 88 60 Billet à retirer en amont à l’Espace George Sand aux horaires d’ouverture ou sur place le soir du concert. • Protocole Covid : Jauge limitée à 999 personnes, sans contrôle pass sanitaire. Port du masque obligatoire. Zone de consommation assise délimitée. Respect des distanciations. Parkings à proximité. ### [** Gratuit sur réservation uniquement et inscription jusqu’au 2 juillet (14h) sur www.checy.fr**](https://www.checy.fr/actualites/checy-en-fete/) ### Conditions générales d’accès aux spectacles : Le billet doit être présenté en entier aux contrôleurs et détaché par le personnel accrédité ou par vous-même à la demande. Placement libre debout. Le billet ne donne pas nécessairement accès à une place assise. L’organisateur se réserve le droit de refuser les retardataires après le début du spectacle. Les objets suivants sont interdits : appareil enregistreur, appareil photo, caméra, bouteille en verre, canette, alcool et tout objet pouvant se révéler dangereux. L’entrée sera refusée à toute personne ne respectant pas ces dispositions. Les spectateurs sont avertis qu’au cas où un film serait tourné pendant le spectacle, leur image serait susceptible d’y figurer. L’organisateur peut être amené à modifier les programmes, la distribution, les horaires et le lieu. Ces modifications n’entraînent aucun recours possible. La revente de ce billet est formellement interdite sous peine de sanctions pénales (loi du 27 juin 1919).Toute sortie est définitive. Merci de votre compréhension et BONNE SOIRÉE!

La ville de Chécy a souhaité offrir gratuitement à tous un moment festif, avec le retour essentiel de la culture et du spectacle vivant

Stade Robert Vincent,chemin du Port chemin du Port, 45430 chécy Chécy Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T19:00:00 2021-07-02T23:00:00