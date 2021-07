Sainte-Marguerite-sur-Mer Sainte-Marguerite-sur-Mer Sainte-Marguerite-sur-Mer, Seine-Maritime [Concert gratuit Cap d’Ailly] 30 ans de l’association + anniversaire de Clairette Boulongne Sainte-Marguerite-sur-Mer Sainte-Marguerite-sur-Mer Catégories d’évènement: Sainte-Marguerite-sur-Mer

Seine-Maritime

[Concert gratuit Cap d’Ailly] 30 ans de l’association + anniversaire de Clairette Boulongne Sainte-Marguerite-sur-Mer, 14 août 2021-14 août 2021, Sainte-Marguerite-sur-Mer. [Concert gratuit Cap d’Ailly] 30 ans de l’association + anniversaire de Clairette Boulongne 2021-08-14 – 2021-08-14 Eglise de Sainte Marguerite / Route de la mer

Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime Sainte-Marguerite-sur-Mer Laissez-vous charmer par Alcyone ! Ces musiciens hors pair disposent d’un large répertoire. Douceur et volupté seront de mise pour vous garantir un moment agréable et mémorable entouré de vos proches dans un cadre fantastique ! Laissez-vous charmer par Alcyone ! Ces musiciens hors pair disposent d’un large répertoire. Douceur et volupté seront de mise pour vous garantir un moment agréable et mémorable entouré de vos proches dans un cadre fantastique ! capailly.bureau@gmail.com Laissez-vous charmer par Alcyone ! Ces musiciens hors pair disposent d’un large répertoire. Douceur et volupté seront de mise pour vous garantir un moment agréable et mémorable entouré de vos proches dans un cadre fantastique ! dernière mise à jour : 2021-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Sainte-Marguerite-sur-Mer, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Sainte-Marguerite-sur-Mer Adresse Eglise de Sainte Marguerite / Route de la mer Ville Sainte-Marguerite-sur-Mer lieuville 49.90987#0.94687