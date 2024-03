Concert gratuit avec Beijinhos. Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux, samedi 16 mars 2024.

Style Bossa nova

Beijinhos un duo franco-brésilien, constitué d’un guitariste et d’une chanteuse.

Cette formation alliant jazz, musique latine et chanson française vous fait voyager tout à la fois dans la douceur contemplative de la bossa nova et bouger au rythme de la samba. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Route de Mont-de-Marsan Casino

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

