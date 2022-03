Concert : Grassman Bigfoot Melle, 31 mars 2022, Melle.

Concert : Grassman Bigfoot Café du Boulevard 2 Place René Groussard Melle

2022-03-31 – 2022-03-31 Café du Boulevard 2 Place René Groussard

Melle Deux-Sèvres

EUR 6 6 Concert : Grassman Bigfoot

Jeudi 31 mars à 20h30 au Café du Boulevard à Melle

Hurlements martelage crachats sueur dérapages banane calvitie costard slapback Est Ouest ’s Elsàss Brest acouphènes déraillements leitmotiv ostinato sauvagerie gueule de bois has been riff raff tricard relou élégance crasse Hurlements Grassman Martelage Bigfoot

Howlin’ Grassman Vs Stompin’ Bigfoot jouent un blues poisseux et un rock n’ roll sauvage. Un « two men band » à l’américaine, mélangeant batterie féroce, guitare électrique et chants possédés.

Places assises et debout

Etienne GRASS : Guitare Batterie Chant

+33 5 49 27 01 28

Café du Boulevard 2 Place René Groussard Melle

