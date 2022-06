Concert Granité – musique traditionnelle, 22 juillet 2022, .

Concert Granité – musique traditionnelle



2022-07-22 – 2022-07-22

Après des années de scènes partagées ensemble dans diverses formations musicales, Didier et Seb ont décidé de créer ce duo aux multiples influences de musique trad. (Compositions, Québec, Irlande, Morvan, etc. …) Certains moments du concert donnent envie de se lever et de danser et par moment la sensibilité des deux garçons explose sur les morceaux lents ! L’un à l’écoute de l’autre, ces deux gars se donnent la parole et sont à l’écoute ! Les compositions rejoignent la tradition ce qui fait de leur musique une musique complètement actuelle. ça swing ! Une bien belle discussion à base de notes de musique ! Le mieux est encore de venir partager ce moment agréable avec eux !

