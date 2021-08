CONCERT GRANDLARGE Golbey, 21 août 2021, Golbey.

CONCERT GRANDLARGE 2021-08-21 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-21 23:00:00 23:00:00

Golbey Vosges Golbey Vosges

Voguez sur des océans de sonorités celtiques, festives et pas que avec GrandLarge ! Nous vous offrons un voyage aux 4 coins du monde en interprétant avec panache et originalité un panel large de thèmes et chansons de l’univers celtique, et pas que ! Un appel à la danse pour petits et grands et un dépaysement assuré, telle est notre mission ! GrandLarge jettera l’encre à Golbey le 21 août, nouvelle escale de son voyage musical.

Concert gratuit, au centre-ville. Repli au centre culturel en cas de mauvais temps.

+33 3 29 31 23 33 http://www.golbey.fr/

Mairie de Golbey

