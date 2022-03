Concert – Grandir, la belle affaire Maison du livre,de l’image et du son Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Concert – Grandir, la belle affaire Maison du livre,de l’image et du son, 2 avril 2022, Villeurbanne. Concert – Grandir, la belle affaire

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Maison du livre, de l’image et du son

Grandir, s’affirmer, se développer, devenir, apprendre à être « vieux sans être adulte », voilà autant de thèmes qui traversent la chanson. Siryl, Elia la Bouclée et Axelle, trois jeunes auteur·rices, compositeur·rices et interprètes de l’ENM de Villeurbanne s’y attardent, le temps de quelques chansons créées ou re-visitées pour l’occasion. **LIEUX :** Samedi 2 avril – 11h : Salon des curiosités Dimanche 3 avril – 11h : Parvis Dimanche 3 avril – 13h, 17h30 – Parking Dimanche 3 avril – 15h30 : Salon des curiosités Dans l’espace lecture du Salon des curiosités, découvrez le spectacle proposé par l’ENM de Villeurbanne sur le thème “Grandir”. Maison du livre,de l’image et du son 247 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T11:00:00 2022-04-02T11:30:00;2022-04-03T11:00:00 2022-04-03T11:30:00;2022-04-03T13:00:00 2022-04-03T13:30:00;2022-04-03T15:30:00 2022-04-03T16:00:00;2022-04-03T17:30:00 2022-04-03T18:00:00

