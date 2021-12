Albi Théâtre des Lices Albi, Tarn Concert – Grande suite à l’ombre des ondes Théâtre des Lices Albi Catégories d’évènement: Albi

Concert – Grande suite à l'ombre des ondes

Théâtre des Lices, le jeudi 27 janvier 2022 à 19:00

**Grande suite à l’ombre des ondes** Duo Kristoff K.Roll (Carole Rieussec, J-Kristoff Camps) : composition et électronique Didier Aschour : guitare Amélie Berson : flûte Stéphane Garin : percussions Christian Pruvost : trompette Deborah Walker : violoncelle Depuis 2007, le duo Kristoff K.Roll constitue une bibliothèque sonore de récits de rêves du monde. Plusieurs formes artistiques mettent en perspectives ces récits, aussi bien dans l’espace public que domestique ou scénique. La « Grande suite à l’Ombre des Ondes » propose une mise en vibration instrumentale de cette bibliothèque. Dans la Grande Suite, c’est la chair de la parole qui est porteuse d’écritures, de géographie sonore, c’est de cette chair encore que surgit l’onirique. Le public plonge dans l’abîme, traque l’intime puis le politique. Un voyage sonore navigant entre les récits qui constituent un archipel et que timbrent les musiciens de l’ensemble Dedalus. Dans le cadre de la Semaine du Son : [https://www.gmea.net/semaine-du-son/le-son-des-langues](https://www.gmea.net/semaine-du-son/le-son-des-langues)

Théâtre des Lices Passage Rabelais, 81000 Albi

2022-01-27T19:00:00 2022-01-27T20:30:00

