Concert : Grande soirée Fado Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Concert : Grande soirée Fado Le Havre, 23 avril 2022, Le Havre. Concert : Grande soirée Fado Le Havre

2022-04-23 21:00:00 – 2022-04-23

Le Havre Seine-Maritime L’association Lusibanda organise une grande soirée Fado pour rendre hommage à la Révolution des œillets, qui a soulevé le Portugal il y a 48 ans, le 25 avril 1974, à Lisbonne. A cette période le peuple portugais se révoltait, soutenu par les militaires portant un œillet au bout de leur fusil, pour faire tomber la dictature de Salazar. Le chant populaire “Grandola Vila Morena”, repris par nos fadistes, y fait référence. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, on dit du Fado qu’il est né dans les quartiers populaires, ou encore que les marins portugais ont fait naître ce chant lors de leurs sorties en mer. Quelle que soit son origine, le Fado est l’âme de la culture portugaise, l’âme de ce pays. Less fadistes Teresa Carvalho et Joaquim Campos, accompagnés de leurs guitaristes, animeront cette grande soirée Fado, qui se clôturera par un bal populaire avec le groupe Lusibanda. Le samedi 23 avril à 21h, au Magic Mirrors.

Tarif : 15€

Préventes : 12€ (au Sant’Anna – Aux saveurs Franco Portugaises et au Celeste – Sandwicherie Portugaise). L’association Lusibanda organise une grande soirée Fado pour rendre hommage à la Révolution des œillets, qui a soulevé le Portugal il y a 48 ans, le 25 avril 1974, à Lisbonne. A cette période le peuple portugais se révoltait, soutenu par les… magicmirrors@lehavre.fr https://magicmirrors.lehavre.fr/ L’association Lusibanda organise une grande soirée Fado pour rendre hommage à la Révolution des œillets, qui a soulevé le Portugal il y a 48 ans, le 25 avril 1974, à Lisbonne. A cette période le peuple portugais se révoltait, soutenu par les militaires portant un œillet au bout de leur fusil, pour faire tomber la dictature de Salazar. Le chant populaire “Grandola Vila Morena”, repris par nos fadistes, y fait référence. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, on dit du Fado qu’il est né dans les quartiers populaires, ou encore que les marins portugais ont fait naître ce chant lors de leurs sorties en mer. Quelle que soit son origine, le Fado est l’âme de la culture portugaise, l’âme de ce pays. Less fadistes Teresa Carvalho et Joaquim Campos, accompagnés de leurs guitaristes, animeront cette grande soirée Fado, qui se clôturera par un bal populaire avec le groupe Lusibanda. Le samedi 23 avril à 21h, au Magic Mirrors.

Tarif : 15€

Préventes : 12€ (au Sant’Anna – Aux saveurs Franco Portugaises et au Celeste – Sandwicherie Portugaise). Le Havre

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville Le Havre Departement Seine-Maritime

Le Havre Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

Concert : Grande soirée Fado Le Havre 2022-04-23 was last modified: by Concert : Grande soirée Fado Le Havre Le Havre 23 avril 2022 le havre seine-maritime

Le Havre Seine-Maritime