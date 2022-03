Concert Grand Kursaal Rotary Besançon Est Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Besançon Doubs Besançon 10 10 EUR Le club Rotary Besançon Est en partenariat avec l’Orchestre Philharmonique de Besançon, organise son cinquième concert caritatif le mardi 29 mars 2022 à 20h30 au Grand Kursaal de Besançon. Cette année, Les bénéfices de cette cinquième édition seront reversés en totalité à la Banque Alimentaire de Franche-Comté.

Cette soirée propose une programmation originale autour du concerto d’Aranjuez pour guitare de Joaquin Rodrigo

Soliste : René Lagos-Diaz

Direction : Pascal Vuillemin Tarif : 25 € adulte

10€ enfant 12 ans et moins

Billetterie sur helloasso.com tapez Rotary Besançon Est ou avec le lien ci dessous

