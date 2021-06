La Roche-Posay ACROPOLYA La Roche-Posay, Vienne CONCERT « GRAND CORPS MALADE » ACROPOLYA La Roche-Posay Catégories d’évènement: La Roche-Posay

le vendredi 8 octobre à 20:30

Entre une sélection de ses classiques, et les titres phares de son dernier album « Mesdames », entre morceaux intimistes et rythmiques musclées/electro, le prochain concert de Grand Corps Malade s’annonce riche et varié. Un album en hommage aux femmes, composé de 10 duos avec notamment Véronique Sanson, Louane, Suzane, Camille Lellouche, Laura Smet, Julie & Camille Berthollet mais aussi Manon, Amuse-Bouche et Alicia., « Parce que l’avenir appartient à celles qu’on aime trop ». Avec 3 musiciens dont Mosimann (DJ et réalisateur de l’album « Mesdames » ), Grand Corps Malade nous emmène dans son univers engagé, parfois grave , parfois drôle… toujours poétique. Spectacle produit par Jean-Rachid pour Rachidou Music.

Plein tarif 40 € – Tarif réduit 35 € – Tarif enfant – de 12 ans 20 €

2021-10-08

