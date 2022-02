Concert Govrache Venelles, 6 mai 2022, Venelles.

Concert Govrache Salle des fêtes Place de la Mairie Venelles

2022-05-06 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-06 22:30:00 22:30:00 Salle des fêtes Place de la Mairie

Venelles Bouches-du-Rhône Venelles

Govrache est un artiste rare, aussi sensible que percutant : sa poésie est moderne et son interprétation juste, sincère, incarnée. Le propos est précis, les textes ciselés.

Accompagné par un contrebassiste, un pianiste et un beatmaker, Govrache propose un spectacle aussi musical que poétique, oscillant entre slam et hip-hop.

Pour résumer, qu’il slame le beau ou qu’il scande l’absurde, qu’il utilise l’uppercut ou la caresse, Govrache saura toucher votre âme et remuer vos tripes. Quoi qu’il arrive, vous ne ressortirez pas indifférent de ce concert !

Après son double album “Des murmures et des cris”, récompensé par le Grand Prix de l’Académie Charles Cros, Govrache revient avec un nouvel opus : Apagogie. Écrit pendant les deux confinements, cet album témoigne du monde qui nous entoure.

mjcleprest@gmail.com +33 4 42 54 71 70 https://www.mjc-venelles.org/evenement/govrache/

Salle des fêtes Place de la Mairie Venelles

