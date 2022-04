Concert Goûtiner Mellionnec Mellionnec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Mellionnec

Concert Goûtiner Mellionnec, 31 juillet 2022, Mellionnec. Concert Goûtiner Ecodomaine du Bois du Barde Coat an Bars Mellionnec

2022-07-31 – 2022-07-31 Ecodomaine du Bois du Barde Coat an Bars

Mellionnec Côtes d’Armor Mellionnec Concert Goûtiner.

Programmation en cours.

De 17h à 19h, à l’éco-domaine Le Bois du Barde. Org. Domaine du Bois du Barde evenements@leboisdubarde.bzh +33 2 96 29 30 03 http://www.leboisdubarde.bzh/ Concert Goûtiner.

Programmation en cours.

De 17h à 19h, à l’éco-domaine Le Bois du Barde. Org. Domaine du Bois du Barde Ecodomaine du Bois du Barde Coat an Bars Mellionnec

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Mellionnec Autres Lieu Mellionnec Adresse Ecodomaine du Bois du Barde Coat an Bars Ville Mellionnec lieuville Ecodomaine du Bois du Barde Coat an Bars Mellionnec Departement Côtes d'Armor

Mellionnec Mellionnec Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mellionnec/

Concert Goûtiner Mellionnec 2022-07-31 was last modified: by Concert Goûtiner Mellionnec Mellionnec 31 juillet 2022 Côtes-d’Armor Mellionnec

Mellionnec Côtes d'Armor