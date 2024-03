Concert gourmand d’Emilie Landry / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » rue Arthur Leduc Courseulles-sur-Mer, dimanche 11 août 2024.

Concert gourmand d’Emilie Landry / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » rue Arthur Leduc Courseulles-sur-Mer Calvados

Originaire du nord du Nouveau-Brunswick, Émilie Landry partage à cœur ouvert ses émotions, sa vision du monde et ses histoires sur des airs de country-pop-folk. Guitare à la main, elle chante en français des textes introspectifs empreints de douceur et de mélancolie. Dès sa plus jeune enfance, Emilie Landry explore les arts de la scène et compose ses propres morceaux, avant de faire ses premiers pas dans le monde de la musique à partir de 2009 dans des concours et des festivals tels que Accros de la chanson, le Gala de la chanson de Caraquet, le Festival international de la chanson de Granby et Ma Première Place des Arts. Acadienne, elle s’est formée au chant pop et à la musique jazz au Québec, avant de créer en 2016 son premier groupe “Emilie & les City Folks”. Elle sort en 2017 son premier EP solo “Être social”. En 2020, avec son album d’inspiration country-folk, “Arroser les fleurs” elle est lauréate de l’International Songwriters Day Song Contest avec une chanson inédite en anglais, ainsi qu’en vitrine au Canadian Folk Music Awards, au East Coast MusicAwards et au Folk Alliance International

Son dernier album « Enfiler mes bottes » (2022), réalisé par Éric Dion révèle une maturité qui ne peut être gagnée que par le chemin parcouru. Cela s’entend aux paroles et au son raffiné qui laisse place à la vérité et à l’authenticité.

Émilie Landry est plus que jamais l’étoile montante acadienne à suivre !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 17:30:00

fin : 2024-08-11

rue Arthur Leduc Salle de l’OMAC

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie infos@semaineacadienne.net

