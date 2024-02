Concert gourmand de Moyenne Rig / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » rue Arthur Leduc Courseulles-sur-Mer, jeudi 8 août 2024.

Concert gourmand de Moyenne Rig / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » rue Arthur Leduc Courseulles-sur-Mer Calvados

Moyenne Rig est un groupe de musique country acadien, inspiré par des airs bluegrass, qui a vu le jour en 2018. Il est composé de quatre jeunes de la région de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick Martin Bourque (chanteur principal et guitariste), Noah Ouellette (banjoïste et voix), Joseph Ouelette et Jeremy Richard (mandoliniste et voix).

Les racines du groupe sont bien ancrées dans le comté de Kent; c’est là qu’ils ont tous grandi, tout comme leurs parents et leurs grands-parents.

Ces quatre grands amis n’auront pour trois d’entre eux que 17 ans en 2024, mais ils en seront déjà à leur quatrième été sur la scène des festivals et des spectacles, tant dans les provinces maritimes qu’au Québec. Ne vous laissez pas tromper par la jeunesse et la nouveauté du groupe! Moyenne Rig a déjà un répertoire bien rempli, incluant leurs chansons originales, et des chansons puisées dans le répertoire de leurs artistes préférés. Le bluegrass se trouvant au sommet de la liste !

Billetterie https://www.billetweb.fr/moyenne-rig

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 18:00:00

fin : 2024-08-08

rue Arthur Leduc Salle de l’OMAC

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie infos@semaineacadienne.net

