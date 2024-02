Concert gourmand de la famille Gallant MacInnes / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » rue Arthur Leduc Courseulles-sur-Mer, vendredi 9 août 2024.

Concert gourmand de la famille Gallant MacInnes / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » rue Arthur Leduc Courseulles-sur-Mer Calvados

Composée de Gary Gallant (le grand-père), de Karine Gallant et Iain MacInnes (les parents), de Mia, Vincent, Evelyn (les enfants). La famille Gallant-MacInnes est une vibrante famille acadienne, qui charme le public à travers des performances musicales captivantes. La famille Gallant-MacInnes incarne l’essence même de la richesse culturelle acadienne. Son héritage musical transcende les générations, captivant les auditoires et perpétuant la tradition musicale acadienne avec passion et dévouement.

Avec une assiette sucrée.

Billetterie: https://www.billetweb.fr/concert-gourmand-de-la-famille-galant-macienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 18:00:00

fin : 2024-08-09 19:30:00

rue Arthur Leduc Salle de l’OMAC

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie infos@semaineacadienne.net

L’événement Concert gourmand de la famille Gallant MacInnes / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-12 par OT Coeur de Nacre