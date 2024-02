Concert gourmand avec Charlotte et Robin Leblanc / « La Semaine Acadienne 2024 » Salle de l’OMAC Courseulles-sur-Mer, samedi 10 août 2024.

Concert gourmand avec Charlotte et Robin Leblanc / « La Semaine Acadienne 2024 » Salle de l’OMAC Courseulles-sur-Mer Calvados

Charlotte à Robin à Charles à Jack à Fériole à Yvet à Dominique à Saindoux, est une jeune musicienne acadienne issue d’une longue lignée de violoneux ! Six générations, pour être exact, de la belle vallée de Memramcook au sud-est du Nouveau-Brunswick. Depuis l’âge de 9 ans, Charlotte se produit sur les scènes nationales et internationales. Elle possède une voix unique et interprète les plus belles chansons de l’Acadie, ainsi que les airs de violon fougueux que lui a transmis son père, Robin LeBlanc.

Ayant reçu une nomination pour « Enregistrement de l’année-Folkore/traditionnel » aux ECMA’S 2022 pour son premier album “ Trois jolies demoiselles ” et “Artiste de l’année” aux prestigieux “Prix de la musique folk canadienne”, elle sort maintenant son deuxième album intitulé “Perdrais-je mon temps…Would I be losing my time… « . En 2024, elle se produira dans l’ouest Canadian, aux États-Unis, en France, au Québec et à l’Est du Canada.

Billetterie: https://www.billetweb.fr/la-famille-leblanc2

Billetterie: https://www.billetweb.fr/la-famille-leblanc2 .

Début : 2024-08-10 17:30:00

fin : 2024-08-10 23:00:00

Salle de l’OMAC Rue Arthur Leduc

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie infos@semaineacadienne.net

L'événement Concert gourmand avec Charlotte et Robin Leblanc / « La Semaine Acadienne 2024 » Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-12