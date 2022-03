Concert Gouap et Open Mic Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Colmar Haut-Rhin Retour du Rap/trap au Grillen ! 1ère partie & open micGouap est un Beatmaker / Rappeur français originaire du quartier de La Guillotière, à Lyon.

La tête d’affiche de cette soirée est Gouapn Beatmakers Lyonnais qui fait parler de lui depuis ses premières mixtapes et ses nombreuse participations à des collectifs. Colmar

