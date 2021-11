Bordeaux Théâtre la Pergola Bordeaux, Gironde Concert Gospel Théâtre la Pergola Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

le samedi 4 décembre à 19:00

Génération Avant Garde veut donner accès au sport à des personnes amputées en finançant des prothèses sportives non prises en charge par la Sécurité Sociale. Le sport est essentiel pour le bien-être physique, moral et la cohésion sociale. Il est important que le sport soir accessible pour tous. Grâce aux dons et aux évènements caritatifs nous finançons des lames de sport et les remettons à des personnes amputées qui rêvent de faire du sport. Un de nos mécènes remettra une lame En participant à notre évènement, vous nous aider à réaliser leur rêve !

15€ sur réservation

Concert de Gospel avec les Love Gospel Singers au profit du sport pour les personnes amputées. Théâtre la Pergola 1 rue Fernand Cazères 33200 Bordeaux Bordeaux Gironde

