Théâtre du Square, le vendredi 15 avril à 20:00

Débutez votre week end par une soirée gospel en famille !! répertoire varié gospel américain, afro, traditionnel.. en vous attend pour un moment agréable dans une salle cosy !! [cliquez pour réserver](https://www.helloasso.com/associations/gospel-evasion/evenements/gospel-avril-22)

participation libre / billetterie sur place / pour être certains d’avoir une place : flashez le QRCODE de l’affiche

Gospel américain, afro et traditionnel – pour que tout le monde puisse s’y retrouver !!! Théâtre du Square 8 square Eugène thomas 59120 Loos Loos Nord

2022-04-15T20:00:00 2022-04-15T21:15:00

