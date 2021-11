Lorquin Lorquin 57790, Lorquin CONCERT GOSPEL SPARKLE FAMILY Lorquin Lorquin Catégories d’évènement: 57790

Lorquin 57790 Lorquin La Sparkle Family, c’est une famille de chœur qui chante avec le cœur et ça bouge ! Retrouvez-les vendredi 3 décembre 2021, à 20h00, en l’église de Lorquin. Ouverture des portes à 19h00 (prestation d’orgue). Durée du concrte : 1h30 environ. Tarif normal : 5€, 3-12 ans : 3€ – gratuit pour les moins de 3 ans. Billetterie à Tourisme Sarrebourg Moselle Sud (place des Cordeliers – Sarrebourg) ou en ligne : https://tinyurl.com/yztgdrfk Pas de vente sur place. Manifestation proposée par Tourisme Sarrebourg Moselle Sud. www.tmt.photo

