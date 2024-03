Concert gospel solidaire église Saint Cornely Pleugriffet, samedi 13 avril 2024.

Concert gospel solidaire église Saint Cornely Pleugriffet Samedi 13 avril, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-13 20:30

Fin : 2024-04-13 22:00

Concert gospel solidaire Samedi 13 avril, 20h30 1

https://www.helloasso.com/associations/semil/evenements/concert-gospel-solidaire-rwanda

Concert gospel solidaire

La chorale Sounds of Freedom donnera ce concert organisé par & pour l’association SEMIL Kerplouz d’Auray afin de soutenir le projet d’un chantier solidaire au Rwanda.

Une quarantaines de choristes, accompagnés au piano par Nicolas Martin, interprètera des chants issus du gospel traditionnel, mais aussi du gospel moderne avec en zest de soul.

Inscription en ligne ou sur place à partir de 19h45

Direction de choeur: Cecile A

https://www.soundsoffreedomgospel.com/

église Saint Cornely Rue St-Cornély Pleugriffet 56340 Morbihan