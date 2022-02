Concert gospel Sartilly-Baie-Bocage, 5 mars 2022, Sartilly-Baie-Bocage.

Concert gospel Sartilly Eglise Sartilly-Baie-Bocage

2022-03-05 20:30:00 – 2022-03-05 Sartilly Eglise

Sartilly-Baie-Bocage Manche Sartilly-Baie-Bocage

Concert gospel de la chorale Freegospel, accompagnée au piano électrique.

La chorale FreeGospel, choeur mixte adulte : son aventure débute au printemps 1999, à l’initiative d’une vingtaine de choristes regroupés autour de leur chef de choeur, Marie-Laure Bourdin.

Très rapidement, l’effectif ne fera qu’augmenter pour atteindre aujourd’hui environ 30 choriste. Le groupe se réunit chaque mardi pour partager une même passion : le chant choral Gospel, dans une ambiance sympathique et rigoureuse.

Depuis la création de la chorale, plus de 150 concerts ont été donnés dans tout l’ouest de la France et 3 albums sont sortis des bacs.

+33 6 81 34 61 78

