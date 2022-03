Concert gospel Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Concert gospel Saint-Vincent-de-Tyrosse, 29 avril 2022

Chants afro-americains, a capella, issus de l'histoire de l'esclavage et la colonisation. Seul groupe de Gospel dans les Landes. Arrangements originaux par le chef de chœur Charles-Henri Roux. Libre participation.

