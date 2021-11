Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Concert Gospel Philarmonic Experience Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Concert Gospel Philarmonic Experience Romans-sur-Isère, 17 décembre 2021, Romans-sur-Isère. Concert Gospel Philarmonic Experience Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère

2021-12-17 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-17 Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi

Romans-sur-Isère Drôme EUR 32 Saison 2021/2022 de Romans Scenes



et avec l’orchestre des Pays de Savoie.



Gospel Philharmonic Experience allie l’excellence du Classique à celle du Gospel

pour porter un message de paix, de joie et d’espoir au plus grand nombre. billetterie@ville-romans26.fr +33 4 75 45 89 80 Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2021-07-13 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Ville Romans-sur-Isère lieuville Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère