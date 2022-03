Concert gospel Orgelet Orgelet Catégories d’évènement: Jura

Orgelet Jura EUR Concert Gospel Lecture en musique – Hommage à Martin Luther King

Avec la comédienne Roselyne Sarazin et le Gospel Friends d’Orgelet. Entrée libre et gratuite Concert Gospel Lecture en musique – Hommage à Martin Luther King

