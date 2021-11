Lille Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Lille, Nord Concert Gospel On You Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Lille Catégories d’évènement: Lille

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul, le vendredi 17 décembre à 20:00

Gospel On You est un chœur dynamique basé sur Lille. Constitué d’une quarantaine de chanteurs, accompagné au piano, Gospel On You est un groupe soudé autour de la même volonté : se faire plaisir ! Des spirituals traditionnels aux chants gospel plus modernes, en passant par des chants arrangés à notre sauce.

Prix libre sans réservation

Gospel On You fête Noël Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul 23, rue du Marché 59000 Lille Wazemmes Nord

