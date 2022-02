CONCERT GOSPEL MISSISSIPI Marbache, 26 mars 2022, Marbache.

CONCERT GOSPEL MISSISSIPI Place du 8 Mai 1945 Eglise Saint Gengoult de Marbache Marbache

2022-03-26 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-26 23:00:00 23:00:00 Place du 8 Mai 1945 Eglise Saint Gengoult de Marbache

Marbache Meurthe-et-Moselle Marbache

8 EUR

Sur les navires négriers, les captifs chantaient. En eux, tremblait le souvenir de cette Afrique qui associe depuis toujours le chant aux circonstances de la vie quotidienne: naissances, deuil, jeux, prières, travaux dans les champs, la guerre et l’amour. La voix noire évoque évoque un “Dieu” très proche des hommes. Les textes sont souvent un assemblage poétique obéissant à une tradition séculaire d’improvisation de phrases, de formules isolées tirées des textes de prières et des hymnes sont souvent un assemblage poétique obéissant à une tradition séculaire d’improvisation de phrases, de formules isolées tirées des textes de prières et des hymnes les plus courants de la sainte écriture.

Le chœur Gospel Mississippi dans ces interprétations vous emmène en voyage dans ces lieux où la musique noire africaine et américaine a ses racines.

Pass Vaccinal et masque obligatoire.

andre.boisseau@laposte.net +33 6 80 70 13 91

Club d’Histoire Locale de Marbache

