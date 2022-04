Concert gospel “Melek & the Gospel fire” Eglise Saint-Charles-Borromée Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Concert gospel “Melek & the Gospel fire” Eglise Saint-Charles-Borromée, 23 avril 2022, Joinville-le-Pont. Concert gospel “Melek & the Gospel fire”

Eglise Saint-Charles-Borromée, le samedi 23 avril à 20:30

La Gospel Fire crée par le chef de choeur Melek est composée d’une vingtaine de choristes d’origine africaine, antillaise et européenne. Au travers de ce métissage, Gospel Fire donne de la force, de la couleur à une émotion partagée. Gospel Fire veut avant tout faire partager l’amour pour la musique du Gospel. Chacun d’eux est très attaché à transmettre toute l’âme du gospel dont leurs chants expriment une force, une énergie incroyable, celle de l’espérance qui permet d’avancer chaque jour.

Infos et réservation : info@gospelfire-idc.com

Concert gospel “Melek & the Gospel fire” Eglise Saint-Charles-Borromée eglise saint charles joinville le pont Joinville-le-Pont Val-De-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T20:30:00 2022-04-23T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Autres Lieu Eglise Saint-Charles-Borromée Adresse eglise saint charles joinville le pont Ville Joinville-le-Pont lieuville Eglise Saint-Charles-Borromée Joinville-le-Pont Departement Val-De-Marne

Eglise Saint-Charles-Borromée Joinville-le-Pont Val-De-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/joinville-le-pont/

Concert gospel “Melek & the Gospel fire” Eglise Saint-Charles-Borromée 2022-04-23 was last modified: by Concert gospel “Melek & the Gospel fire” Eglise Saint-Charles-Borromée Eglise Saint-Charles-Borromée 23 avril 2022 Eglise Saint-Charles-Borromée Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont

Joinville-le-Pont Val-De-Marne