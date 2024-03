Concert Gospel Mary Cole et le Symphony Gospel Villa Médicis Autun, dimanche 21 avril 2024.

Concert Gospel Mary Cole et le Symphony Gospel Villa Médicis Autun Saône-et-Loire

Mary COLE chanteuse professionnelle depuis 35 ans à la voix chaude dit-on depuis toujours.

A ses cotés, son époux Alain POLET guitare et dobro et chanteur émérite.

Les choristes Apot Singou voix ténor très fine et chaleureuse et Florian

Selon la disponibilité de chacun, SYMPHONY GOSPEL se produit plus généralement en trio, quartet ou quintet pour les bénédictions de mariages et des concerts en églises.

L’âme du Gospel se transmet à travers leur répertoire choisi dans des chants presque exclusivement sacrés, sachant que Gospel veut dire Evangile .

Negro- Spirituals et Gospel sont à l’origine de la solitude et de la souffrance d’un peuple opprimé qui par ses chants très profonds et très émouvants, s’adresse à l’espoir et à la liberté.

SYMPHONY GOSPEL transmet parfaitement la force du message et en fait part à son public.

Un rendez vous inoubliable !….. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 15:00:00

fin : 2024-04-21 16:30:00

Villa Médicis 16 Rue aux Raz

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté info@villamedicis-autun.com

