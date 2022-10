Concert Gospel : Lisa Doby et Marcel Loeffler Quartet Orschwiller, 5 novembre 2022, Orschwiller.

Concert Gospel : Lisa Doby et Marcel Loeffler Quartet

Rue de l’Eglise Orschwiller Bas-Rhin

2022-11-05 – 2022-11-05

Orschwiller

Bas-Rhin

Orschwiller

Faut-il encore les présenter ? Leurs noms respectifs évoquent des moments musicaux inoubliables pour tant d’amateurs de jazz et de soul musique…Cet incroyable duo voit le jour en 2008, suite à une commande du festival « le Printemps des Bretelles » sur le thème « An evening with Duke ». Ce soir-là un espace immense s’ouvre aux deux musiciens. Lisa Doby et Marcel Loeffler, en toute complicité, naviguent entre écriture et improvisation, standards, compositions et formes spontanées. Au gré des disponibilités de chacun, et le répertoire s’enrichit de nouvelles versions du song book américain, les classiques du Gospel et les standards du jazz de Gershwin à Stevie Wonder. Assister à un concert de Lisa et Marcel, c’est un voyage sans frontière, une promenade méditative hors du temps. Leurs chemins fusionnent pour n’en former qu’un, le plus naturellement du monde. Lisa Doby : chant – Marcel Loeffler : accordéon – Cedric Loeffler : guitare – Gilles Coquard : basse.

Assister à un concert de Lisa et Marcel, c’est un voyage sans frontière, une promenade méditative hors du temps…Un concert gospel à ne pas manquer !

+33 3 88 92 06 51

Orschwiller

dernière mise à jour : 2022-10-21 par