Concert Gospel « Les Copains d’Accords » Matzenheim, dimanche 10 mars 2024.

Concert Gospel « Les Copains d’Accords » Matzenheim Bas-Rhin

L’association Noël Solidaire organise un concert donné par la chorale Les Copains d’Accords le dimanche 10 mars 2024 à 16h30 à l’église Saint-Sigismond de Matzenheim. Cet ensemble vocal, réputé dans le secteur, chante de la variété française et internationale. Entrée libre, avec un plateau. Le concert est organisé au profit de l’association Les enfants de Marthe qui a pour vocation d’offrir du bonheur et du rêve aux enfants atteints de cancer et soignés dans le service d’onco-hématologie pédiatrique de l’Hôpital de Strasbourg-Hautepierre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 16:30:00

fin : 2024-03-10

Place de l’église

Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est dufourchantal73@gmail.com

