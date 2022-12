Concert Gospel La Ciotat La Ciotat Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-12-18 14:00:00 – 2022-12-18

Bouches-du-Rhône La Ciotat Pour les fêtes de Noël, le groupe Cœur de gospel est heureux de vous proposer un concert de chants Gospel et de chants de Noël. Il y aura même un clin d’œil à l’univers Disney, pour ravir les petits et les grands ! Les amateurs de gospel seront ravis d’assister à ce concert de qualité dans le cadre exceptionnel du Cinéma Éden Théâtre. +33 4 88 42 17 60 Cinéma Eden Théâtre 25 Boulevard Georges Clemenceau La Ciotat

