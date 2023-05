Concert Gospel Hélios Eglise Saint-Sulpice, 30 décembre 2023, Paris.

Le samedi 30 décembre 2023

de 20h45 à 22h00

.Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 3 ans. payant

Carré Or 40 euros ,Tarif Unique 30 euros,

Tarif Réduit 20 euros (étudiants, chômeurs)

Gratuit moins de 10 ans

Ne manquez pas cette incroyable performance du chœur Gospel Hélios dirigé par Dominique Magloire, dans la prestigieuse Églises de Saint-Sulpice.

Au Programme : “Oh Happy Day”, Amazing Grace, “Oh When the Saints” …

Dès son enfance, Dominique Magloire découvre la musique en intégrant des chorales de gospel. Passionnée par le chant, elle participe à plusieurs comédies musicales : « Autant en emporte le vent », « Cléopâtre », « Les années Twist » … Elle se forge une renommée nationale et internationale grâce à son implication dans diverses productions : Gospel pour 100 Voix, Gospel sur la Colline… Suite à cela, elle décide de continuer à explorer d’autres formes d’art vocal.

Elle fait des études de chant lyrique au conservatoire où elle apprend à maîtriser sa voix de soprano lirico-spinto en obtenant un 1er prix de chant ainsi qu’un 1er prix de musique de chambre. Dès lors, elle interprète les plus grandes œuvres de la musique classique : la Traviata de Verdi, le Requiem de Mozart, Porgy and Bess de Gerswin, la Créole de Tulipatan d’Offenbach, le rôle de Didon dans Didon et Énée de Purcell.

En 2012, Dominique Magloire devient la grande révélation de the Voice sur TF1 en interprétant : Ma Gueule de Johnny et Goldeneyes. Ce défi lui a permis de chanter devant 7 millions de téléspectateurs et de prendre part à la tournée.

En 2015, Dominique Magloire performe sur la scène des Folies Bergère lors de la comédie musicale : Gospel sur la Colline de Benjamin Faleynas. En 2019, elle participe à l’émission Together animée par Éric Antoine et Garou. Elle est également à l’affiche de Ménopause, le spectacle musical écrit et mis en scène par Alex Goude.

En 2021, Dominique Magloire participe à la saison All Stars de The Voice pour célébrer les 10 ans de l’émission.

Fort de ses expériences, elle s’occupe de la direction artistique de « Gospel Hélios », ensemble ayant pour vocation la promotion du Gospel dans les Églises Parisiennes de Saint Germain des Prés et de la Madeleine.

Eglise Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris

Contact : https://ensemblehelios.fnacspectacles.com/index.do?sort=date_asc&page=1 0681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios https://www.orchestrehelios.com/concerts

Hélios Gospel Hélios